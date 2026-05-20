Discord blinda le chiamate: crittografia end-to-end standard per tutti

(Adnkronos) – Nel mondo delle comunicazioni digitali, la sicurezza delle conversazioni in tempo reale rappresenta da tempo una delle sfide ingegneristiche più complesse, soprattutto quando i partecipanti utilizzano dispositivi radicalmente diversi tra loro. Discord ha annunciato il completamento del passaggio alla crittografia end-to-end per tutte le chiamate vocali e video, un obiettivo strategico avviato in sordina nell’estate del 2023 e ora giunto a piena maturazione. La transizione si è conclusa ufficialmente all’inizio di marzo, rendendo la protezione uno standard predefinito senza che gli utenti debbano attivare alcuna opzione manuale.

Il nucleo di questa evoluzione tecnologica è il protocollo DAVE, un sistema aperto e sottoposto a verifiche di sicurezza esterne da parte di Trail of Bits. Sviluppato inizialmente per sistemi desktop e mobile, il protocollo è stato successivamente esteso a browser web, console di gioco e persino ai bot e agli SDK social della piattaforma. La complessità del progetto risiedeva nella necessità di far dialogare contemporaneamente all’interno dello stesso canale utenti connessi da PlayStation, Xbox, smartphone e PC, mantenendo inalterati i parametri di bassa latenza e alta qualità audio che caratterizzano il servizio. Durante lo sviluppo, il team ha collaborato direttamente con Mozilla per correggere i bug nel codice di Firefox, rinunciando a scorciatoie temporanee per garantire l’omogeneità del servizio.

La copertura del protocollo DAVE include attualmente tutte le chiamate nei messaggi diretti, nei gruppi e nei canali vocali tradizionali, oltre ai flussi di streaming Go Live. Rimangono esclusi unicamente i canali Stage, data la loro natura strutturale orientata alla trasmissione verso un pubblico allargato e ad eventi comunitari. Con il completamento della migrazione, l’azienda ha avviato la rimozione definitiva del vecchio codice di rete, eliminando la possibilità di effettuare connessioni non cifrate. Nonostante l’importante traguardo sul fronte di voce e video, lo sviluppo non riguarderà i messaggi di testo, poiché l’introduzione della crittografia imporrebbe la riscrittura completa di gran parte delle funzionalità e degli strumenti di moderazione su cui si fonda l’ecosistema della piattaforma.

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