Il panorama dello sviluppo videogiochi in Italia a Join the Indie

(Adnkronos) – Il 22 maggio 2026 torna a Milano Join the Indie, la manifestazione ad accesso gratuito focalizzata sulle produzioni della filiera videoludica indipendente italiana. L’incontro si svolgerà presso gli eStudios di viale Angelo Filippetti 41, offrendo al pubblico la possibilità di testare le versioni dimostrative dei software e di interagire direttamente con i team di programmazione. L’ingresso all’area espositiva è programmato dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e richiede la registrazione preventiva attraverso questo LINK, mentre i panel e gli interventi tecnici verranno trasmessi anche in diretta streaming a partire dalle ore 14:00.

La sessione espositiva accoglierà una pluralità di studi di sviluppo locali impegnati nella presentazione di titoli afferenti a diversi generi interattivi. Tra i progetti presenti figurano le simulazioni di guida e le avventure di 3DClouds, il picchiaduro di A Few Round Games, i giochi di ruolo di Beehive Studios e le produzioni di bit ManiaX, Crossfall Games, Horns Level Up Games e Iron Duck. Completano il quadro dei software in mostra i titoli horror e i sistemi di gioco roguelite sviluppati da Megalith Interactive Studios, Sanobusiness, Shiresoft, Stormind Games, Studio Evil, Studio Pizza e Stupidi Pixel.

Il programma dei lavori prevede inoltre la partecipazione di figure di rilievo dell’industria del software globale e nazionale. Presenzieranno agli incontri Jon Beltran de Heredia, autore della serie strategica Commandos, Andrea Basilio di Milestone, il compositore Richter di Basiscape, Davide Soliani di D4N Studios, Martin Edmondson di Reflections Interactive e l’illustratrice Roberta Sorge di Nara Studio, offrendo un’occasione di confronto sulle metodologie di design, sulla composizione audio e sulle dinamiche di mercato del settore indipendente.

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