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Lavoro, Margiotta (Confsal): “Serve elenco al Cnel di contratti virtuosi per combattere dumping”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Istituire un elenco ufficiale presso il Cnel e il Ministero del Lavoro per individuare i contratti collettivi nazionali che garantiscono tutele normative ed economiche adeguate o superiori agli standard di riferimento, con l’obiettivo di contrastare i cosiddetti “contratti pirata” e il dumping salariale. E’ la proposta avanzata dal segretario generale della Confsal Angelo Raffaele Margiotta a margine della firma del contratto con Cifa Italia avvenuta oggi a Roma. Secondo Margiotta, “un sistema di classificazione dei contratti ‘virtuosi’ permetterebbe di mettere fuori mercato gli accordi a ribasso, spesso utilizzati per generare concorrenza salariale attraverso una riduzione del costo del lavoro e una compressione delle tutele dei lavoratori. L’obiettivo, ha sottolineato, è quello di rafforzare la trasparenza del sistema contrattuale e garantire standard minimi uniformi sia sul piano economico che normativo, evitando fenomeni di dumping e frammentazione”.  

Margiotta ha inoltre evidenziato come una maggiore pubblicità e riconoscibilità dei contratti applicabili possa incidere sugli equilibri del sistema di rappresentanza, rendendo più chiaro alle imprese quali siano gli strumenti contrattuali pienamente legittimi e qualificati, con possibili resistenze da parte delle principali organizzazioni sindacali confederali. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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