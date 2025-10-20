Manovra, Celani (Aigab): “Aliquota al 26% per affitti brevi è stangata su famiglie italiane”

(Adnkronos) –

L’aliquota al 26% per tutti gli affitti brevi prevista dalla manovra economica del governo “avrà un impatto drammatico. E’ una stangata vera e propria sulle famiglie italiane. Va a colpire infatti tutte le 500mila case che sono proposte on line, e quindi tutti quei nuclei familiari che mettono a reddito un immobile per integrare il proprio tenore di vita”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Marco Celani, presidente di Aigab-Associazione italiana gestori affitti brevi, sulla cedolare secca al 26% sugli affitti brevi prevista in Manovra.

E secondo Celani “è una doppia stangata per le famiglie italiane, perchè quest’anno noi abbiamo registrato una stagnazione del turismo straniero e una diminuzione drastica del turismo italiano, che non potendo permettersi di andare in vacanza quest’anno ha molto spesso utilizzato la seconda casa che era rimasta sfitta o che prima era stata affittata attraverso le locazioni brevi. Quest’anno infatti abbiamo registrato un calo di 40.000 unità che ad agosto erano online, segno che le famiglie italiane con i redditi stagnanti le stanno utilizzando per conto loro”, aggiunge ancora.

E quindi per Celani un aumento dell’aliquota al 26% “avrà un effetto drammatico perché rischia nel lungo periodo di avere un impatto enorme sui redditi delle famiglie e sulla loro possibilità di andare in giro e di affittare delle case in destinazioni italiane sia di mare che di montagna, con l’effetto di diminuire in modo importante tutto l’indotto”, sottolinea.

Per Celani infatti “se è vero, come noi abbiamo misurato, che nei primi 8 mesi dell’anno questo settore ha già generato circa 8,2 miliardi di canoni di locazione tra breve e transitori con una Manovra di questo genere quello che prevediamo è una contrazione di questo valore. Un impatto forte sull’economia perché se poi gli italiani non viaggiano, non vanno in vacanza, spendono di meno e gli effetti si hanno anche sull’indotto: dai trasporti alla ristorazione, dallo shopping alla cultura e così via”, sottolinea ancora

E secondo Celani “il rischio di lungo periodo è che diminuisca proprio il valore delle case degli italiani. Noi abbiamo 9,6 milioni di case vuote e se diminuisce il valore di queste case è un problema per il Sistema Paese, la ricchezza delle famiglie italiane è concentrata negli asset immobiliari”.

Ma il presidente dell’Aigab non dà la partita per persa. “Stiamo già contattando la politica, cercando di far capire -sottolinea- che questo sarebbe un autogol mostruoso per un governo che ha sempre detto di non voler aumentare le tasse e soprattutto di voler tutelare il patrimonio immobiliare delle famiglie italiane. E’ strano che mentre si pensa di togliere la prima casa dall’Isee si va invece a tartassare la seconda casa che molto spesso è frutto di eredità, in località dove le persone non hanno interesse a investire ma che si cerca di mettere a reddito. E quindi si tratta di una batosta per le famiglie italiane”, conclude.

