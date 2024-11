Professioni: Nuovo CdA della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

(Adnkronos) – Competenze e professionalità a servizio della categoria e della sua crescita. Con questo spirito si è insediato, questa mattina, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro per il triennio 2024-2027. Ai vertici sono stati confermati Rosario De Luca e Carlo Martufi in qualità, rispettivamente, di presidente e vicepresidente. I Consiglieri di amministrazione sono: Francesco Capaccio, Luca Caratti, Ilaria Conte, Tiziana Nanni, Giuseppina Rosiello. Il collegio dei revisori è, invece, composto da Giuseppe Buscema (Presidente), Gloria Cappagli e Massimiliano Fico. La direzione intrapresa dal nuovo Consiglio sarà quella di contribuire, con ulteriori servizi, alla formazione degli iscritti all’Ordine per consentire loro di affrontare le sfide del mondo del lavoro e dell’innovazione tecnologica che la categoria vorrà cogliere nei prossimi tre anni. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)