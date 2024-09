Startup, ecco Oasi: con l’Ia il camerino diventa ‘intelligente’ e il personal shopper è virtuale

(Adnkronos) – Dimezzare i tempi di scelta nello shopping e trovare l’outfit giusto? La soluzione arriva con l’intelligenza artificiale, ed è stata presentata nel corso della prima giornata di Digithon 2024, la maratona digitale fondata da Francesco Boccia che ha preso il via oggi a Bisceglie in Puglia. “Siamo qui a presentare Oasi, la prima high-tech fitting room intelligente”, racconta ad Adnkronos/Labitalia Sharon Alario, uno dei tre soci di Oasi Società Benefit SRL con Michele Maiello e Giuseppe Gaspari. “Cosa significa? Da domani andremo nei negozi ed entreremo in questo camerino speciale in cui verremo scannerizzati in pochissimi secondi e di fronte a noi troveremo il nostro Virtual-Human. Semplicemente parlandogli e muovendo le nostre dita potremo fare un’esperienza d’acquisto unica grazie anche all’intelligenza artificiale installata al suo interno”, sottolinea. Un vero e proprio personal shopper virtuale. “Dopo l’entrata nel ‘camerino intelligente -racconta Sharon- viene creato allo specchio in maniera iperealistica una nostra riproduzione, parlando e muovendo le mani si possono provare diversi outfit. C’è un dialogo con l’intellgenza artificiale per fare la scelta che più ci soddisfa in molto meno tempo rispetto a quello abituale”, spiega. “Insomma, da domani avremo una nuova esperienza d’acquisto immersiva e emozionante per fare shopping”. spiega ancora Sharon. Com’è nata l’idea? “In verità è nata -spiega Michele- per abbattere le varie tempistiche. All’incirca la statistica parla di 27 minuti da quando una persona entra in negozio e trova il capo d’abbigliamento adatto e noi puntavamo ad abbattere questa tempistica. Inoltre tutto lo scarto tessile che viene fatto durante la produzione, l’inquinamento, l’abbattimento di CO2. Volevamo creare una soluzione per far fronte a tutte queste necessità. E da lì è nata poi Oasi”, conclude. “Il messaggio che vogliamo che passi sul palco di Digiton è che Oasi è un ‘camerino intelligente’ che darà una nuova esperienza d’acquisto per l’industria della moda e che è frutto di lavoro di una grande squadra che ama il proprio lavoro e che vuole fare qualcosa di bene e di bello per l’umanità”, conclude. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)