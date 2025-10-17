Tagliavanti (Cciaa Roma): “Al via Maker Faire, 400 innovazioni per 3 giorni di futuro”

(Adnkronos) – “Saranno tre giorni di futuro al Gazometro a Roma, ci sono 400 innovazioni esposte, che riguardano tutti i settori della nostra vita e del nostro lavoro. Dall’intrattenimento ai settori della digitalizzazione, all’organizzazione della robotica, mobilità, agri food. Non c’è settore della nostra vita che non venga in questo momento interessato dall’innovazione. Tra l’altro quest’anno c’è un’innovazione che accelera tutte le innovazioni: l’intelligenza artificiale, che sta decuplicando la forza delle novità. Venire alla Maker Faire significa conoscere questo mondo che ci sta venendo incontro con grande velocità, ma significa anche, questo è importantissimo, parlare con gli innovatori”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, all’apertura della tredicesima edizione del ‘Maker Faire Rome’, la manifestazione promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Roma fino al 19 ottobre negli spazi del Gazometro Ostiense.

E Tagliavanti sottolinea che “è importante il dialogo tra le persone normali e l’innovatore, perché in questo dialogo si riconferma il fatto che l’innovazione è una cosa importante solo se al centro c’è l’interesse delle persone”, conclude.

E per Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per l’innovazione “”Maker Faire è una piattaforma che, nonostante il raggiungimento della tredicesima edizione, funziona. Funziona perché non è un evento aperto soltanto agli addetti ai lavori, ma è aperto a tutti, ai cittadini, alle famiglie, agli studenti, alle start-up, alle multinazionali, alle piccole imprese, agli artigiani. Quindi è un open innovation dove tutti possono scambiarsi idee, possono incontrarsi, possono scambiarsi esperienze”.

Numeri importanti, quelli della tredicesima edizione: “380 stand, 30 università, 30 scuole secondarie, istituti di scuole secondarie provenienti da tutta Italia, stamattina abbiamo 9.500 bambini. Ma è la punta dell’iceberg di un lavoro che noi facciamo tutto l’anno, siamo sempre ‘aperti’ nel ricercare novità che poi presentiamo in questa tre giorni, in questo fine settimana di ottobre, in questa che è una grande festa aperta a tutti”, sottolinea.

“Io sono sicuro che anche quest’anno riusciremo a dare il contributo che ha permesso, in oltre dieci anni, di creare un ecosistema qui, su Roma, particolarmente interessante sull’innovazione. E oggi intelligenza artificiale, digitalizzazione, sono i temi che tutti cercano di affrontare per cercare di migliorare la vita di ognuno di noi”, conclude.

