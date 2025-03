Tributaristi Int: uso Ai entra nel Codice di condotta etico-deontologica

(Adnkronos) – “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale o artificial intelligence (Ai), nell’ambito di una consulenza, nella redazione di contratti, di approfondimenti o di perizie, da parte del tributarista dovrà essere dichiarato all’ assistito e/o indicato nella documentazione prodotta.”, è questo un comma che sarà aggiunto all’art.28 (Obbligo di informazione) del Codice di condotta etico-deontologica del tributarista, iscritto all’Istituto nazionale tributaristi (Int). Infatti nella già calendarizzata revisione del predetto Codice di condotta, reso obbligatorio dalla legge 4/2013, che sarà posta all’approvazione del Consiglio nazionale Int, il presidente Riccardo Alemanno, ha annunciato l’inserimento di questo nuovo obbligo etico-deontologico in capo alle tributariste e ai tributaristi iscritti”. E’ quanto si legge in una nota dell’Int. “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale può essere un efficace supporto all’attività del tributarista, ma ciò non può e non deve sostituire la competenza e il valore aggiunto dati dal professionista e deve essere dichiarato all’assistito per il principio di trasparenza nei rapporti professionali”, chiarisce Alemanno. “Tratteremo di ciò anche nell’evento on line del prossimo 2 aprile organizzato proprio sull’utilizzo dell’Ai nello studio professionale, ci sarà la presentazione di strumenti ad hoc e il confronto con dirigenti del settore servizi professionale e formazione del Gruppo 24 Ore. Quanto l’Ai può dare in termini di qualità al lavoro del tributarista dipende da dove acquisisce le informazioni che poi rielabora in una risposta o in un documento, per cui qualità delle fonti e la competenza del tributarista sono e resteranno indispensabili”, spiega. Quindi mercoledì pomeriggio 2 aprile sulla piattaforma digitale dell’Int oltre a essere trattato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nello studio professionale, si parlerà anche di etica e deontologia abbinata proprio a questi nuovi strumenti. Tra i relatori ci saranno anche due tributaristi, componenti della Commissione fiscalità dell’Int, Fabrizio Artizzu e Salvatore Cuomo, che parleranno della loro esperienza nell’utilizzo degli strumenti oggetto di presentazione, già adottati nei loro studi professionali. “Sarà un‘occasione per ribadire la nostra volontà di voler gestire e utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’evoluzione dei sistemi digitali, ma anche di fare chiarezza sull’importanza della competenza e dell’etica del professionista”, dichiara il numero uno dell’Int che ringrazia il direttore generale dei servizi professionali e formazione del Gruppo 24 Ore, Eraldo Minella, per la disponibilità e la proficua collaborazione. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)