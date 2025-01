A Bruxelles presentata la Mazda 6e, l’ammiraglia ora è elettrica

(Adnkronos) – Arriverà dai concessionari italiani nell’estate del 2025 la nuova Mazda6e, la novità totalmente elettrica e a ricarica rapida presentata dal marchio giapponese al Salone dell’Auto di Bruxelles. Si tratta di una elegante berlina 5 porte che punta al segmento premium e offre due opzioni per soddisfare le diverse preferenze di guida: la versione ‘normale’ è dotata di un motore elettrico da 258 cv e una batteria da 68,8 kWh che offre un’autonomia fino a 479 km e con una ricarica in corrente continua da 200 kW: si ricarica dal 10% all’80% in soli 22 minuti, con la possibilità di aggiungere 235 km di autonomia in 15 minuti. Per chi preferisce la massima autonomia è disponibile la Long Range con batteria da 80 kWh che consente fino a 552 km con una sola ricarica grazie a un motore elettrico da 245 CV. Le due configurazioni erogano la stessa coppia di 320 Nm, assicurano un’accelerazione fluida e prestazioni brillanti con una guida dinamica e piacevole grazie alla trazione posteriore, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h. In uno scenario di design sempre più squadrato e deciso la Mazda6e punta a distinguersi cone l’evoluzione della filosofia di design Mazda, “Kodo: Soul of Motion” che assicura alla berlina giapponese linee morbide e fluide ma anche una presenza forte e raffinata. Spiccano le porte senza cornice e le maniglie integrate, mentre la parte posteriore è caratterizzata dal design delle luci a quattro cilindri e dallo spoiler elettrico. All’interno spazio i passeggeri anteriori e posteriori godono di ampio spazio per le gambe mentre l’abitacolo è contraddistinto da materiali pregiati e da un quadro strumenti ‘flottante’. Le informazioni sono suddivise su tre schermi disposti in posizione ideale. Al centro della plancia campeggia un touchscreen personalizzabile da 14,6 pollici mentre il quadro strumenti è digitale da 10,2 pollici. Completano le informazioni a disposizione del guidatore un Head-Up Display a realtà aumentata che proietta le informazioni chiave, come la navigazione e la velocità, direttamente nella linea visiva del conducente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)