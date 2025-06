Sebastien Guigues nominato nuovo direttore generale della marca Renault in Italia

(Adnkronos) – A partire dal 1° luglio 2025, Sébastien Guigues, attuale Direttore Generale Renault in Spagna, sarà nominato Direttore Generale della Marca Renault in Italia e Direttore Paese Renault Group Italia.



Sébastien Guigues vanta 24 anni di esperienza nell’industria automotive, di cui 20 nel Gruppo Volkswagen (Volkswagen, Seat e Cupra), si è anche occupato dei mercati italiano e portoghese dalla sede di SEAT. Dal 2017 al 2021, è stato CEO di Seat e Cupra Francia. Nel 2021, è entrato in Renault Group come Managing Director delle Marche Renault e Alpine in Spagna. Guigues si è laureato alla Kedge Business School e ha conseguito una laurea in Business Administration and Management presso l’Università di Valencia in Spagna. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)