Lancia Ypsilon HF e HF Line: elettrica o ibrida?

(Adnkronos) – La pista di Balocco ha ospitato il debutto della doppia anima sportiva della Lancia Ypsilon: la nuova HF da 280 CV totalmente elettrica e la Ypsilon HF Line

ibrida da 110 CV. Entrambe rinnovano la tradizione Lancia con il logo HF reinterpretato e l’immancabile Elefantino Rosso, svelate alla stampa internazionale. L’HF a zero emissioni abbina assetto ribassato di venti millimetri, carreggiata maggiorata di trenta millimetri e differenziale Torsen a un propulsore da 207 kW e 345 Nm. Ne derivano uno scatto 0-100 km/h in 5,6 secondi, 370 km di autonomia WLTP e ricarica di cento chilometri in dieci minuti a 100 kW. Cerchi da diciotto pollici, fari tondi ispirati Stratos e interni Econyl blu-arancio con sedute “a cannelloni” immergono il pilota in un abitacolo hi-tech dominato dal doppio display S.A.L.A. da 10,25 pollici e con interfaccia vocale naturale sempre attiva. La batteria agli ioni di litio da 54 kWh consente pre-climatizzazione da remoto. Freni Alcon da trecentocinquantacinque millimetri e pacchetto ADAS di Livello 2 garantiscono decelerazioni costanti e assistenza avanzata. Listino da 39.200 euro oppure 299 euro mensili. La variante HF Line trasla lo stile HF su motorizzazione più accessibile: tre cilindri turbo 1.2 a 48 V da 110 CV, 0-100 in 9,3 secondi e soli 105 g/km di CO2. Esterni con paraurti scolpiti, cerchi da diciassette pollici e dettagli neri; volante in pelle traforata, pedaliera in alluminio e infotainment S.A.L.A. dedicato caratterizzano l’abitacolo. Entrambi i modelli nascono sulla nuova Pista Lancia HF, circuito di sviluppo con tornanti, dossi e grip variabile dove i tecnici Lancia Corse hanno percorso oltre centomila chilometri di test, portando la potenza elettrica finale da 240 a 280 CV. A Balocco erano presenti anche la Ypsilon Rally4 HF da 212 CV, protagonista del Trofeo Lancia da 360.000 euro, e la Ypsilon HF Racing da 145 CV, entry-level competitiva rivolta ai giovani piloti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)