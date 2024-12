Acura ADX: il nuovo SUV compatto premium di Acura

(Adnkronos) – L’Acura ADX, il nuovo SUV compatto premium, rappresenta l’ingresso ideale nel mondo Acura, combinando prestazioni eccellenti, un abitacolo di qualità superiore e ampio spazio di carico. Secondo Mike Langel, vicepresidente di Acura National Sales, “la nuovissima Acura ADX amplia la gamma di SUV ad alte prestazioni del marchio, rivolgendosi al crescente segmento dei SUV compatti premium”.



Lungo 4,719 metri, alto 1,620 metri e con una capacità di carico che varia dai 635 litri standard ai 1.559 litri con sedili posteriori abbattuti, l’ADX è disponibile negli allestimenti A-Spec e A-Spec con Advance Package.

Questi offrono dettagli sportivi come fendinebbia a LED, finiture nere lucide, cerchi da 19 pollici e protezioni Gun Metallic. La versione top di gamma include specchietti retrovisori neri lucidi, cerchi Berlina Black, volante riscaldato, sistema di telecamere surround-view e un impianto audio premium Bang & Olufsen. Esteticamente, l’ADX si distingue per la griglia Diamond Pentagon senza cornice, tergicristalli nascosti e dettagli dinamici come parafanghi muscolosi e doppi terminali di scarico. Le opzioni cromatiche per l’abitacolo includono Ebony, Red/Ebony e Acura-first Orchid/Blue, mentre la livrea esterna offre sei colori, tra cui il nuovo Adriatic Sea Blue Metallic. Sotto il cofano, un motore turbo VTEC da 1,5 litri con cambio CVT garantisce prestazioni ottimali. AcuraWatch, la suite avanzata di sicurezza e assistenza alla guida, è di serie su tutti i modelli. Ulteriori dettagli tecnici saranno rilasciati prossimamente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)