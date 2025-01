Aixam cresce ancora in Italia e in Europa

(Adnkronos) – Nel 2024 il mercato europeo vede Aixam Mega ancora una volta come primo brand in assoluto con una quota di mercato pari al 30,6%, si tratta di una forte crescita grazie a quasi 64.000 veicoli immatricolati nella categoria dei quadricicli leggeri. Il Direttore Generale di Aixam Mega Italia Tom Faget ha voluto sottolineare come “questi siano i risultati migliori raggiunti dalla fondazione dell’azienda nel 1983 a oggi. L’ingresso di nuovi attori ha diversificato e rafforzato le dinamiche del mercato e noi abbiamo saputo trarne pieno vantaggio. Sul piano della produzione l’avvio del terzo stabilimento ci ha permesso di raggiungere – e di stabilizzare da settembre 2024 in poi – livelli record di produzione settimanale.



“Gli importanti investimenti realizzati ad Andancett” continua Farget “sono la concreta risposta di Aixam Mega alla crescente domanda di prodotto. Aixam Mega e la sua rete di distributori inoltre hanno saputo adattarsi con prontezza ed efficacia alla diversificazione della clientela e alla progressiva transizione verso la motorizzazione elettrica, che rappresenta oltre il 50% del mercato europeo e oltre il 60% del mercato italiano. Ricordiamo che siamo stati il primo produttore a dotare le proprie minicar di un propulsore 100% elettrico. Il cliente ha libertà di scelta, a favore del veicolo più adatto alle proprie esigenze e al proprio stile di vita, sempre nel rispetto dell’ambiente. Per questo continueremo ad incrementare progressivamente la produzione di veicoli ad alimentazione elettrica, mantenendo però l’alternativa della motorizzazione termica”.



In Italia Aixam Mega detiene una quota di mercato pari al 25,1% grazie a ben 4.358 unità immatricolate nel 2024.



Aixam Mega è al momento l’unico costruttore ad aver ottenuto l’omologazione Euro 5+ sull’intera gamma di veicoli termici. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)