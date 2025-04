Alfa Romeo Tonale: superata quota 100.000 unità prodotte a Pomigliano

(Adnkronos) – Un importante traguardo industriale per Alfa Romeo: nello stabilimento “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco è stato prodotto l’esemplare numero 100.000 della Tonale. Si tratta di una versione Sprint, verniciata nell’iconico Rosso Alfa e destinata al mercato italiano. Un successo che riflette la visione del marchio nella nuova era della mobilità elettrificata. Fin dal lancio nel 2022, Alfa Romeo Tonale ha rappresentato un punto di svolta, fondendo il carattere sportivo del brand con le sfide dell’elettrificazione. Interamente progettata e costruita in Italia, questa vettura è frutto di una filiera nazionale d’eccellenza. L’abitacolo è tecnologico e sportivo, presente un quadro strumenti digitale da 12,3″ e un display da 10,25″ per il sistema infotainment. La gamma propone tre allestimenti, Sprint, Veloce e la nuova versione Intensa.

Varie le motorizzazioni offerte, la versione di punta è la ibrida plug-in Q4 da 280 CV a trazione integrale, quella d'accesso si avvale di un'unità turbodiesel da 130 cavalli, mentre la ibrida punta sul propulsore con con turbina a geometria variabile da 160 CV. La serie speciale Intensa porta a un nuovo livello l'eleganza e la personalità della Tonale, grazie a cerchi in lega da 20" in finitura oro chiaro e Dark Miron, interni in Alcantara con cuciture color cuoio e un volante rivestito in pelle bicolore. L'equipaggiamento comprende sospensioni elettroniche, guida assistita di livello 2 e un impianto audio Harman Kardon da 470 watt.