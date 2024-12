Alpine La Piste Bleue, il primo Experience Center a Le Mans

(Adnkronos) – L’Alpine Experience Center è il primo luogo interamente dedicato al Marchio sportivo francese e pensato per i suoi clienti e appassionati. Il primo Experience Center firmato Alpine è stato aperto a Le Mans. Soprannominato “La Piste Bleue Alpine”, consentirà di scoprire tutte le potenzialità e le caratteristiche, sia tecniche che stilistiche, della A290, ma anche dell’intera gamma A110.

Il palcoscenico esclusivo è il Circuito Bugatti. Lungo “La Piste Bleue Alpine” si svolgeranno sessioni di guida sotto la supervisione di istruttori qualificati. Non solo: sono previsti anche workshop tecnici e esperienze di guida immersive, che offriranno ai partecipanti la possibilità di vivere in prima persona la storia di Alpine alla 24 Ore di Le Mans. È situato ai margini del Circuito Bugatti, a pochi passi dall’ingresso SUD del circuito della 24 Ore di Le Mans. Un edificio di 450 m² progettato utilizzando il metallo, lo stesso materiale con cui è realizzata la carrozzeria e il telaio della A110.

Sono presenti tre tribune che consentiranno agli spettatori di vivere una full immersion nel circuito. I sedili delle tribune sono quelli sportivi della Alpine A110 S ed è presente anche un impianto audio composto da sette casse Phantom.

“La Piste Bleue Alpine – Le Mans è un posto dedicato agli appassionati di auto, ma anche ai curiosi; si possono scoprire nuove sensazioni e vivere una full immersion nel mondo Alpine. Sarà un ponte tra il passato e il futuro di Alpine” spiega Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

