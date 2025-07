Pagani incanta Goodwood 2025 con le sue hypercar più esclusive

(Adnkronos) – Dal 10 al 13 luglio, Pagani Automobili torna a incantare il pubblico del Goodwood Festival of Speed con una selezione di hypercar che esprimono il meglio della sua filosofia. Tra il Supercar Paddock e lo stand ufficiale, quattro vetture rappresenteranno l’eccellenza del marchio. La Huayra R Evo Roadster affronterà la celebre salita britannica, mettendo in mostra il suo motore V12 aspirato da 900 CV, realizzato con HWA AG. Il sound che raggiunge i 9.200 giri/min evoca il rombo delle monoposto storiche, mentre l’aerodinamica avanzata e le sospensioni attive garantiscono una dinamica di guida da auto da corsa. Due configurazioni della Utopia Roadster saranno presenti: una nella hill climb, l’altra in esposizione statica. Il primo esemplare, con livrea Verde Mara, rende omaggio all’infanzia di Horacio Pagani, mentre il secondo presenta una finitura in carbonio Rosso Habanero, che cambia tonalità con la luce. Gli interni di entrambi fondono artigianato, alluminio anodizzato e pelle pregiata. L’Utopia Roadster conserva la leggerezza e la purezza meccanica della coupé, con tetto in carbonio rimovibile e motore V12 biturbo privo di ibridazione. Ogni dettaglio esprime l’equilibrio tra forma e funzione. Il sistema Pirelli Cyber Tyre, introdotto su questo modello, consente di monitorare in tempo reale lo stato degli pneumatici. A rendere ancora più speciale l’edizione 2025 del Festival, Horacio Pagani consegnerà personalmente uno dei 99 esemplari della Utopia a un cliente, in un gesto simbolico che celebra il valore umano del marchio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)