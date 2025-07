Dacia guida il mercato privati italiano nel primo semestre 2025

(Adnkronos) –

Dacia si afferma ancora una volta come il marchio preferito dai clienti privati in Italia, registrando 49.749 immatricolazioni nei primi sei mesi del 2025. In un contesto di mercato generale in calo del 10%, il brand rumeno cresce del 2,2%, conquistando una quota retail dell’11,2% e confermando per il quinto semestre consecutivo la leadership nel canale privati. Questo successo è il risultato della strategia “value for money” che contraddistingue ogni modello della gamma: veicoli che offrono l’essenziale per soddisfare le esigenze quotidiane, evitando ogni elemento superfluo. Un approccio concreto, pragmatico, che continua a trovare il favore di un pubblico sempre più attento al rapporto tra qualità, dotazioni e prezzo. La proposta GPL rappresenta un vero pilastro del successo commerciale di Dacia in Italia. L’affidabilità dei modelli bi-fuel e i costi contenuti di gestione hanno portato la marca a conquistare una quota dominante del 54,5% in questo segmento, rafforzando ulteriormente la propria posizione nel panorama nazionale. I numeri parlano chiaro: Sandero si conferma come l’auto straniera più venduta in Italia con 26.150 unità, seguita dalla Duster, che registra 18.800 immatricolazioni. Dacia occupa così due delle tre posizioni sul podio delle vetture più acquistate nel nostro Paese. Analizzando nel dettaglio le performance per segmento, il marchio si posiziona come riferimento assoluto: Sandero domina il segmento B, Duster è il SUV più scelto nel B-SUV tra i privati, Jogger conquista il primato tra le multispazio e station wagon del segmento C. Sul fronte elettrico, la citycar Spring primeggia nel segmento A a batteria, confermando l’efficacia dell’approccio Dacia anche nella mobilità sostenibile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)