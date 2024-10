Alpine presenta tre anteprime al Salone dell’Auto di Parigi 2024

(Adnkronos) –

Alpine presenta tre anteprime mondiali al Salone dell’Auto di Parigi 2024.

Dopo aver recentemente presentato la A290, versione ultra-vitaminizzata della nuova Renault

Dopo aver recentemente presentato la A290, versione ultra-vitaminizzata della nuova Renault 5 E-Tech Electric, Alpine presenta tre interessanti novità in occasione di una delle fiere più importanti dell'automotive. La A390_β è una showcar che anticipa il futuro del Marchio. Una fastback sportiva che sarà prodotta nel sito produttivo di Dieppe a partire dal 2025. Si tratta del secondo modello del suo "dream garage" 100% elettrico inaugurato lo scorso mese di giugno con la A290. La Alpenglow Hy6 è un prototipo che monta un inedito motore V6 da 3,5 litri completamente progettato da Alpine. Nasce per essere alimentato a idrogeno, sprigiona una potenza massima di 740 CV. La Hy6 è un autentico laboratorio su ruote. Ha un design elegante, prestazioni da supercar e una tecnologia futuristica. Una versione che segna l'uscita di scena della velocissima e leggera A110. Sarà prodotta in soli 110 esemplari, una versione che rappresenta una ulteriore evoluzione della A110 R. Telaio sportivo, motore da 345 CV e una coppia massima di 420 Nm disponibile a partire da 3.200 giri al minuto. Rispetto alla A110 R ha 80 Nm in più e un carico aerodinamico superiore di 60 kg in velocità massima.