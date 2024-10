Anteprima Europea per Kia EV3 al Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi

(Adnkronos) – In occasione del Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi 2024 Kia ha presentato in anteprima europea il nuovo SUV 100% elettrico Kia EV3. Kia EV3 è un vero gioiello in miniatura perchè incorpora le tecnologie introdotte da EV9, con l’obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento nel segmento dei SUV compatti elettrici. La sua autonomia arriva fino a 605 km con una singola carica, mentre la tecnologia da 400 V permette di ricaricare dal 10 all’80% in circa 30 minuti, con ricarica ultra fast. Kia ha inserito sulla EV3 anche tantissima tecnologia come i servizi di streaming premium e i sistemi avanzati di assistenza alla guida e aggiornamenti da remoto. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)