Ariya Nismo, massima potenza per il SUV elettrico

(Adnkronos) –

Nuova Ariya NISMO eleva le prestazioni del SUV elettrico Nissan grazie a un motore elettrico potenziato e a una dinamica di guida perfezionata. Con una potenza di 435 CV (320 kW) e una coppia di 600 Nm, l’Ariya NISMO accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi. Grazie al sistema e-4ORCE a quattro ruote motrici ottimizzato, il SUV giapponese offre una guida agile e reattiva, regolando la distribuzione della potenza fino a 10.000 volte al secondo. Il bilanciamento dinamico è migliorato con un assetto rivisto, che prevede molle rinforzate e ammortizzatori con setup specifico. La guida risulta ancora più precisa, il sistema i-Booster consente di immagazzinare energia in fase di decelerazione e frenata. Spoiler, splitter anteriore e diffusore posteriore non solo esaltano il design ma assicurano una maggiore stabilità. I cerchi ENKEI da 20 pollici, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport EV, aumentano l’aderenza e riducono la massa non sospesa, migliorando il raffreddamento dei freni. Gli interni dell’Ariya NISMO sono stati ridisegnati per offrire una combinazione di lusso e funzionalità. I sedili sportivi con logo NISMO garantiscono comfort e supporto anche in curva. Elementi distintivi come le cuciture rosse e gli accenti cromatici contribuiscono a creare un ambiente raffinato e dinamico, enfatizzato dall’uso di texture in legno scuro per un tocco moderno. L’Ariya NISMO sarà disponibile a partire da gennaio 2025 in diversi mercati europei, con colori esclusivi come Gun Grey, Pearl Black e combinazioni bicolore White Pearl & Stealth Grey. La gamma Ariya comprende: • Ariya NISMO e-4ORCE (87 kWh) • Ariya Evolve e-4ORCE (87 kWh) • Ariya Evolve (87 o 63 kWh) • Ariya Advance e-4ORCE (87 kWh) • Ariya Advance (87 o 63 kWh) • Ariya Engage (87 o 63 kWh). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)