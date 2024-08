Audi A6 e-tron: l’eleganza a zero emissioni

(Adnkronos) –

Audi A6 e-tron nasce sulla piattaforma PPE e riafferma i punti di forza che hanno decretato il successo negli anni di un modello elegante ma al tempo stesso sportivo. Ha diversi assi nella manica, prestazioni, autonomia, efficienza e ricarica, la nuova Audi A6 e-tron è anche il primo modello della piattaforma che introduce il concetto di pavimento piatto. Dall’esterno trasmette potenza ed equilibrio, all’interno offre comfort e tecnologia. Tante le caratteristiche innovative come gli specchietti retrovisori esterni virtuali di seconda generazione ed il tetto panoramico in vetro che diventa opaco al tocco di un pulsante.

Gernot Döllner, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AUDI AG, ha dichiarato: “L’A6 e-tron è il primo modello Audi puramente elettrico disponibile come Sportback e Avant. Il suo design sorprendente consente la migliore aerodinamica e quindi una maggiore efficienza. Ispirerà entusiasmo per la mobilità elettrica con la sua lunga autonomia di ben oltre 700 chilometri e una dinamica di guida eccezionale”.

Il design esprime dinamismo e nello stesso tempo eleganza. Il frontale trasmette dinamicità, l’ampia griglia e le sottili luci diurne fanno sembrare la A6 e-tron piatta e larga sulla strada. I sensori dell’avanzato sistema di assistenza alla guida (ADAS) sono integrati nella calandra. La linea del tetto è praticamente piatta. Caratteristico il montante D che si inclina ripidamente in avanti. Nell’abitacolo, la plancia è dominata dal Virtual Cockpit da 11,9 pollici e dal display dell’infotainment da 14,5 pollici. Dinanzi al passeggero è presente un inedito schermo da 10,9”. Di serie l’Audi A6 e-tron è dotata di cerchi a cinque razze da 19 pollici dal design ottimizzato, optional quelli da 21”. Lunga 4,93 metri, larga 1,92 metri, alta 1,52 metri (1,56 metri per la Sportback), ha un passo di 2,94 metri. Cuore dell’elegante e nuova proposta della Casa dei Quattro Anelli è motore sincrono a magneti permanenti da 367 CV che consente all’A6 e-tron di bruciare i 100 km/h con partenza da fermo in soli 5,4 secondi, per una velocità massima di 210 km/h.

