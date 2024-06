Audi e-tron GT: la più potente di sempre

(Adnkronos) – La nuova Audi e-tron GT è la più potente vettura della Casa dei quattro anelli mai prodotta prima. Rispetto alla serie precedente la nuova generazione, vanta una serie di modifiche che l’hanno resa ancora più vincente. La nuova Audi e-tron GT in versione Performance, ha una potenza complessiva di ben 925 cavalli. Nulla è più come prima, nuovo è anche il pacco batteria, ora di maggiori dimensioni. Cambia il frontale, nuova è la mascherina single frame, ora con motivo a nido d’ape, soluzione che la rende ancora più sportiva a prima vista. Inedite sono anche le prese d’aria laterali, così come diversi i particolari in materiale composito, quest’ultimi riservati alla Performance. Sono realizzati in fibra di carbonio, il tetto, l’estrattore aria inferiore posteriore, le calotte specchi retrovisori e le minigonne laterali della e-tron GT Performance da 925 cavalli. Novità anche per i cerchi, sono da 21 pollici a sei razze per la Performance ed hanno un design ispirato a quello della gloriosa Avus Quattro. Sul fronte delle prestazioni pure, la e-tron GT S ha una potenza complessiva di 680 cavalli per 740 Nm di coppia massima, la RS e-tron GT ha 856 cavalli per 865 Nm di coppia massima e la e-tron GT Performance invece di cavalli ne ha ben 925 per 1.027 Nm di coppia massima. Le prestazioni della berlina elettrica tedesca sono impressionanti, se la S e-tron GT stacca uno 0 – 100 km/h in 3,4 secondi la e-tron GT Performance scende ampiamente sotto il muro dei 3 secondi (2,5 sec.). La velocità massima è limitata a 250 km/h per la RS e Performance, mentre la S si “ferma” a 245 km/h. Immancabile la trazione integrale e i dischi freno in materiale composito. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)