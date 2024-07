Auto usate: crollano i prezzi dopo gli incentivi

(Adnkronos) – Il mercato delle auto usate sta registrando un crollo delle quotazioni. Dopo il completo esaurimento nel giro di pochi giorni degli ecobonus, circa 200 milioni di euro erano stati stanziati dal Governo, il prezzo delle auto usate è andato giù. Se gli incentivi per le auto elettriche sono andati a ruba nel giro di poche ore, per le ibride plug-in, gli ecobonus risultato ancora disponibili. Stranamente, contro ogni pronostico, gli italiani, approfittando degli incentivi, hanno scelto di acquistare un’auto elettrica. Secondo i dati promossi da Invitalia, il 61% di colori che hanno usufruito degli ecobonus per l’acquisto di una EV sono privati. Mentre nell’ambito delle persone giuridiche, il 38,3%, il 90% è rappresentato da imprese di autonoleggio. Secondo i dati diffusi da Autoscout24, in media un’auto usata ora ha un prezzo inferiore dello 0,4% rispetto a maggio 2024 e circa il 3,8% in meno rispetto a giugno 2023. I prezzi delle auto elettriche usate, per via degli ecobonus, sono realmente crollati. In media una EV viene venduta a circa 29.000 euro, ovvero circa il 16% in meno rispetto a giugno 2023 e poco meno del 7% in meno rispetto a inizio anno. Cala il prezzo anche delle auto ibride, mediamente costano il 2% in meno rispetto a inizio anno. Mantengono le quotazioni le auto usate con le tradizionali alimentazioni benzina e diesel.

