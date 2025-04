BYD SEALION 7: cinque stelle Euro NCAP

(Adnkronos) –

BYD SEALION 7 ha ottenuto la valutazione massima nei test Euro NCAP, confermandosi come uno dei SUV elettrici più sicuri attualmente sul mercato europeo. Presentata a fine 2024, rappresenta il vertice della gamma del costruttore cinese, unendo avanzate soluzioni tecniche a prestazioni eccellenti nei crash test.

BYD Sealion 7 si è distinto in tutte le quattro aree valutate da Euro NCAP: protezione degli adulti, sicurezza dei bambini, tutela degli utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida. In particolare, la protezione dei bambini ha raggiunto un punteggio del 93%, tra i più alti registrati negli ultimi anni, confermando la forte vocazione familiare del veicolo. La struttura Cell-to-Body, unita alla Blade Battery, contribuisce a una maggiore rigidità della scocca e a una migliore gestione dell’energia in caso d’urto. Il motore elettrico integrato è attualmente il più veloce al mondo nella produzione di massa, con una rotazione fino a 23.000 giri/min. Nei test di impatto laterale e urto severo contro un palo, la SEALION 7 ha offerto un’eccellente protezione degli occupanti, ottenendo l’87% nella categoria dedicata agli adulti. A bordo è presente anche un sistema diretto per il rilevamento dei bambini, capace di segnalare la loro presenza in auto. Ottime valutazioni anche per i sistemi ADAS, con un punteggio del 79% nella categoria Safety Assist. Il veicolo integra frenata automatica d’emergenza, riconoscimento di pedoni e motociclisti, mantenimento attivo della corsia e assistenza intelligente alla velocità. Questo risultato consolida l’impegno di BYD nella produzione di veicoli elettrici ad alte prestazioni e conferma l’eccellenza anche di altri modelli già testati, come DOLPHIN, ATTO 3 e SEAL U.

