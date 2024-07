Fiat celebra i suoi primi 125 anni

(Adnkronos) –

Fiat ha celebrato i suoi 125 anni al Lingotto, a Torino. Solo pochissime case automobilistiche nel mondo posso fregiarsi una così lunga storia. All’importante evento Fiat, presente anche Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Sen. Adolfo Urso, Vice Presidente del Senato, la Sen. Licia Ronzulli, Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, l’On. Alberto Luigi Gusmeroli, il Presidente della Regione, Alberto Cirio, il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e i vertici di Stellantis: John Elkann, Presidente di Stellantis, Carlos Tavares, CEO di Stellantis e Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis. Era l’11 luglio 1899 quando a Torino, veniva firmato l’atto costitutivo della “Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili”. A distanza di milioni di auto prodotte a partire da quel giorno, il presente e futuro del Brand si giocherà tutto, sulla capacità di produrre auto al passo con i tempi ma che rappresentino anche un valido strumento per una mobilità, in profonda rivoluzione. Rappresenta la capostipite di una nuova generazione di vetture, un modello che era stato presentato lo scorso anno sotto forma di concept e che oggi vede la luce. Altra novità che debutta per l’occasione è la Fiat 500e Giorgio Armani. Un’auto elettrica che rappresenta al meglio il binomio tra due eccellenze italiane. due Marchi che già in passato avevano collaborato a livello globale. Una EV realizzata con cura e che incarna il Made in Italy e l’eccellenza italiana. Prodotta nello stabilimento FIAT di Mirafiori a Torino, la nuova 500e Giorgio Armani è disponibile unicamente nella versione hatchback. Due le colorazioni disponibili, il Grigio Armani e il Greyge ceramico, una tonalità inventata da Armani, che fonde il grigio e il beige, dando origine sia al colore che al nome. Nell’abitacolo è evidente la meticolosa lavorazione artigianale. Nella zona centrale dei sedili sono presenti cuciture chevron e motti tridimensionali. La plancia è rivestita con inserti in legno laserato. La completa dotazione di serie include i fari Full LED Infinity Design, il tetto invero, l’impianto audio JBL e un sistema d’infotainment con schermo da 10,25”, touch, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La Fiat 500e Giorgio Armani sarà venduta in Europa, Africa, Giappone, Australia, Nord America e Medio Oriente a partire dal prossimo anno. È alimentata da un motore elettrico con una potenza di 87 kW e 118 CV e offre un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)