Fiat Grande Panda: anche in versione Abarth?

Fiat Grande Panda è stata presentata recentemente in occasione dei 125 anni del Marchio torinese. Riporta in auge quel caratteristico design squadrato della prima generazione di Panda ma rappresenta anche la più moderna espressione della tecnologia maturata in casa Stellantis. La Fiat Grande Panda potrebbe ripercorrere i fasti della Panda 100HP, sotto le vesti di Abarth. Non è in mistero che il Gruppo Stellantis utilizzi piattaforme e motorizzazioni comuni, per dar vita a più varianti e configurazioni dei propri modelli. È successo con la Abarth 600e Scorpionissima, auto elettrica da 240 cavalli, è accaduto con la nuova Alfa Romeo Junior Veloce, crossover da 280 cavalli. Due modelli che hanno tante cose in comune a partire dal motore elettrico. Questa configurazione potrebbe essere riproposta anche sulla Fiat Grande Panda. Una Abarth Grande Panda con motore elettrico da 240 o 280 cavalli, assetto ribassato, mascherina anteriore specifica ed elettronica rivista. Questo il cockpit per rilanciare la futura generazione della mitica Panda 100HP, l’utilitaria che nel decennio precedente fu tanto apprezzata, soprattutto dai giovani. Una configurazione specifica per la neonata Grande Panda, che in effetti, non avrebbe concorrenza, perché a ridosso del segmento A/B, la concorrenza è in casa. Ad eccezione del Gruppo Volkswagen, pronta a lanciare la ID.1, non c’è altro modello in Europa, che potrebbe tenere testa a una Panda, elettrica, indemoniata. Che sia una fake news o una probabile realtà, oramai, tutto può accadere in un mondo, quello dell’automotive, in profonda trasformazione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)