Fiat Professional, Ducato e Doblò leader nel mercato italiano

(Adnkronos) –

Fiat Professional conferma la sua leadership nel mercato dei veicoli commerciali. Con una quota di mercato che sfiora il 24%, sono oltre 43.000 le unità consegnate nei primi 11 mesi dell’anno. Nel solo mese di novembre, Fiat Professional ha immatricolato oltre 3.500 veicoli commerciali. Un primato che le spetta anche nei veicoli commerciali elettrici con una quota superiore al 32%. È il nuovo E-Ducato, veicolo commerciale elettrico interamente sviluppato in-house e prodotto anche nello stabilimento italiano di Atessa in Abruzzo, a detenere la leadership. Con una batteria di seconda generazione da 110 kWh, la sua autonomia è di 424 km nel ciclo WLTP. Con una quota di mercato pari al 24,3%, nel segmento dei veicoli commerciali di grandi dimensioni, Fiat Ducato mantiene saldamente la prima posizione tra i mezzi più venduti. Ottimo anche il riscontro di pubblico per il Doblò, con 11.386 unità consegnate da inizio anno nel segmento dei van compatti, è al primo posto. Secondo gradino del podio, in termini di vendite, per lo Scudo. Grazie a una capillare rete di vendita e assistenza, Fiat Professional mantiene la leadership sul mercato italiano. La presenza anche di alimentazioni elettriche e batterie di seconda generazione, unitamente a un’offerta completa di servizi connessi, consente al Marchio di soddisfare le esigenze dei clienti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)