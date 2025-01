FIAT si conferma il marchio più venduto del mercato in Italia nel 2024

(Adnkronos) –

FIAT riconferma la sua posizione di primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali. Nel solo mercato delle vetture da inizio anno ha fatto registrare ben 142.150 immatricolazioni pari ad una quota del 9,1%, per quest’anno sono previsti nuovi modelli più tecnologici e moderni come la versione ibrida o 100% elettrica.

FIAT Panda e ora Pandina hanno venduto nel 2024 102.000 vetture, tra gli altri modelli segnaliamo per la 600, nella versione ibrida e 100% elettrico, 6.858 immatricolazioni e per la 500e oltre 2.300 immatricolazioni. Nel mercato dei veicoli commerciali, FIAT Professional è stato il marchio che ha realizzato i migliori risultati commerciali in Italia nei 12 mesi con una quota del 23,6% pari a 46.667 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti troviamo Ducato e delle ottime performance di Doblò e Scudo.



Fiat Professional si conferma inoltre il primo marchio anche nel mercato dei veicoli commerciali 100% elettrici con una quota di mercato del 16,6% —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)