FREE TO X sigla accordo con il Gruppo Renault

Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) annuncia di aver raggiunto tramite la controllata Free to X, un accordo con il Gruppo Renault con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il business e-mobility al di fuori della rete autostradale. L’operazione prevede la cessione di una quota del capitale di Free to X, start-up nata nel 2021 e divenuta in pochi anni eccellenza italiana. L’iniziativa è volta a sostenere il piano di crescita e di sviluppo di Free to X avviato dal Gruppo ASPI mentre gli accordi con il Gruppo Renault prevedono che ASPI continui a mantenere il controllo sulle infrastrutture di ricarica situate sull’autostrada.

ASPI nei prossimi anni continuerà ad operare a supporto di Mobilize per la crescita delle attività fuori dalla rete autostradale in gestione.