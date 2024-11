Hero presenta a Eicma la sua visione della mobilità del futuro

(Adnkronos) –

Hero MotoCorp, il più grande produttore mondiale di moto e scooter, ha presentato in occasione di EICMA 2024 una gamma di nuove, attesissime moto e uno scooter elettrico.

Hero MotoCorp ha presentato tre nuove moto: Xpulse 210, Xtreme 250R, Karizma XMR 250 e lo scooter elettrico VIDA Z.



VIDA Z è l'ultimo prodotto VIDA, powered by Hero, ed è stato progettato per un pubblico globale. L'architettura modulare di VIDA Z può ospitare una gamma di capacità della batteria che parte da 2,2 kWh e arriva fino a 4,4 kWh. Il Xpulse 210 è progettato invece per dar vita allo spirito di avventura. Il potente motore DOHC da 210 cc a raffreddamento liquido genera 24,5 CV e 20,4 Nm di coppia.Una due ruote adatta per percorrere sentieri rocciosi o strade cittadine. La nuovissima Xtreme 250R è una moto che ha una potenza di 30 CV e una coppia massima di 25 Nm ed è progettata per la velocità. Ricca di tecnologia, compresa la modalità ABS commutabile, proiettore LED DRL di classe D con illuminazione automatica, lap timer e drag timer. Ultima ma non ultima troviamo la Karizma XMR 250 che esprime performance e stile. Alimentata da un motore DOHC 4V da 250 cc a raffreddamento liquido, questo modello ha una potenza di 30 CV e una coppia massima di 25 Nm