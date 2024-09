Il design Hyundai conquista numerosi premi agli IDEA 2024

(Adnkronos) –

Hyundai si è aggiudicata diversi prestigiosi riconoscimenti agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2024.

“Siamo onorati di ricevere questi premi per i nostri veicoli e le nostre innovazioni”, ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai & Genesis Global Design. “Rappresentano un riconoscimento all’eccezionale dedizione del nostro team di designer visionari, che hanno riversato la loro passione e il loro impegno in questi progetti, lavorando in stretta collaborazione con gli ingegneri del Centro di Ricerca e Sviluppo. Questi riconoscimenti sono anche una conferma della competitività dell’identità di design Hyundai nel mercato globale”.



La vincitrice per eccellenza del Gold Award a IDEA 2024 è la IONIQ 5 N, un veicolo 100% elettrico pionieristico ad alte prestazioni che rappresenta il simbolo della strategia di elettrificazione di Hyundai N. La nuova SANTA FE è stata invece premiata con il Bronze Award. La vettura è ispirata al concetto di “Open for More”, si tratta della quinta generazione del D-SUV di Hyundai che offre spazio e comfort interni ai vertici della categoria.

IDEA 2024 ha inoltre premiato altre tre proposte di Hyundai nella categoria “Automotive & Transportation”: SANTA FE XRT Concept, SPACE (Spatial Curated Experience) e il Global EV Home Charger di Hyundai Motor Group.

Infine lo SPACE Pavillion, presentato per la prima volta al CES 2024, si tratta di un sistema energetico a celle a combustibile a idrogeno che supporta la ricarica delle batterie portatili ed emette solo acqua pura come sottoprodotto. La stessa poi viene utilizzata per la coltivazione delle colture della smart farm incorporata al suo interno.