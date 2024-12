Il gruppo Autotorino è importatore ufficiale di Ineos Automotive per l’italia

(Adnkronos) –

ATflow, società appartenente al 100% al Gruppo Autotorino, ha assunto il mandato di importatore ufficiale ed esclusivo di INEOS Automotive per l’Italia. La nuova rete di distribuzione, composta da 6 concessionari di rilievo a livello nazionale, opererà con un focus sia sul mercato retail sia sul settore B2B. “Il segmento off-road si lega alle nostre radici” commenta Mattia Vanini, Presidente ATflow e Vicepresidente di Autotorino “Siamo stati felici di assumere il mandato ufficiale per INEOS due anni fa, e oggi siamo orgogliosi di poter collaborare in maniera sempre più stretta con questa importante Casa. Per il Gruppo Autotorino, ora, si apre una sfida inedita, che siamo sicuri di vincere grazie alla professionalità e alla preparazione dei partner Dealer. Siamo pronti per affrontare con determinazione l’avvio del progetto e portarlo a termine con successo per tutti gli stakeholder partendo da INEOS Automotive fino ai nostri clienti finali”.

La gamma INEOS Automotive rappresenta una perfetta combinazione di prestazioni in fuoristrada, comfort, resistenza e affidabilità ed è la vettura ideale per chi pretende qualcosa in più dal suo 4X4 portando l’avventura ad esplorare e divertirsi ai massimi livelli. Tra le caratteristiche principali elenchiamo l’utilizzo di motori BMW, assali Carraro, impianto frenante Brembo, tiranti e sterzo Frap, fino ai differenziali Cofle.

