Jaguar congela la produzione in attesa del 2025

(Adnkronos) –

Jaguar si prepara ad una completa elettrificazione della gamma, dando un taglio netto alla sua produzione. Ad anticipare la mossa del Marchio automobilistico inglese è proprio il suo CEO, Adrian Mardel, che in occasione dell’Investor Day 2024 di Jaguar ha dichiarando che entro fine anno saranno cancellati dalla produzione cinque modelli su sei. Usciranno così fuori produzione, i seguenti modelli: • Jaguar XE • Jaguar XF (berlina e Station Wagon) • F-Type • E-Pace • i-Pace. Entro il 2025, sarà presentata la nuova gamma full electric. Alla domanda del perché il Marchio inglese ha deciso di tagliare completamente la produzione, la risposta del suo CEO è stata secca e precisa: “Nessuna di queste auto è un veicolo su cui abbiamo fatto soldi”. Anche il destino della F-Pace, dunque, è segnato. I tre nuovi modelli che il brand made in UK presenterà il prossimo anno saranno completamente elettrici e nasceranno sulla nuova piattaforma Jaguar Electrified Architecture (JEA). Divenire un marchio full electric, accelerare la transizione energetica, puntare su una nuova tipologia di clientela, più attenta alla sostenibilità e al prodotto. Jaguar si posizionerà con la sua rinnovata gamma, in un segmento premium. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)