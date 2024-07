Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia nel 2024

(Adnkronos) –

Jeep Avenger si conferma un B-SUV vincente. Secondo una recente analisi fornita da Dataforce, la Jeep mantiene saldamente il comando nel segmento dei SUV, la Avenger conferma di essere il SUV più venduto in Italia nel primo semestre 2024 e non solo. Ottimi risultati anche nel segmento delle auto elettriche, la Avenger è disponibile oltre che con motorizzazione ibrida anche in formato 100% elettrico. Disegnato presso il Jeep Design Studio di Torino, il B-SUV a partire dal suo lancio commerciale, è stato venduto in oltre 100.000 unità in tutta Europa. Le sue dimensioni compatte, lo rendono perfetto per ogni utilizzo, la nuova Avenger combina stil, tecnologia e funzionalità. Inizialmente disponibile nella sola variante elettrica, la compatta Jeep è disponibile oggi anche in versione ibrida. Si tratta di una variante che punta sul motore benzina da 1,2 litri e che abbina i vantaggi della tecnologia elettrica a quella della combustone interna. Ne derivano bassi consumi ed emissioni ridotte di CO2. Le dichiarazioni di Novella Varzi, Managing Director Jeep Italia: “Jeep continua a confermare la propria leadership nel mercato automobilistico italiano, consolidando la sua posizione nella top ten con una quota del 4,4% nel primo semestre del 2024. Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati positivi ottenuti da Jeep Avenger, il SUV più venduto d’Italia, che riflette con successo la nostra strategia di offrire SUV capaci di combinare innovazione, prestazioni e sostenibilità. E non a caso anche la variante 100% elettrica è leader”.

