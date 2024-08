La Range Rover House riapre le porte a Courmayeur

(Adnkronos) – La Range Rover House riapre le sue porte, dal 9 al 18 agosto, presso lo Chalet de l’Ange di Courmayeur proponendo come sempre un approccio contemporaneo che rispecchia il DNA e lo spirito del brand. Le attività indoor, tra le tante offerte proposte, includeranno sessioni di wellbeing, grazie a Technogym, degustazioni di vini pregiati provenienti dai vitigni Bellavista, show-cooking con chef stellati. In outdoor invece sarà possibile partecipare ad avvincenti attività a bordo di prestigiosi modelli della gamma Range Rover e avventurarsi in tour sulle E-bike messe a disposizione per i clienti. La Range Rover Sport SV Gaea Curation fa parte della “Range Rover Sport Celestial Collection”, composta da cinque curation uniche, ciascuna ispirata all’antica mitologia e al cosmo, cinque interpretazioni sofisticate e armoniose: Gaea, Theia, Io, Vega e Sol.

