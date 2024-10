La vendita delle due ruote torna a salire in settembre

(Adnkronos) – A poco più di un mese dall’apertura dell’ottantunesima Edizione di EICMA il mercato italiano di moto, scooter e ciclomotori dimostra ancora la sua tenuta. Il mese di settembre si chiude ad un più +1,7% mentre l’andamento annuo si attesta ad un +5%. Un risultato che Mariano Roman, presidente dell’associazione dei costruttori e distributori, giudica “positivo e incoraggiante, soprattutto se si considera il confronto con un settembre 2023, che chiudeva con un solido +21%. Questa tendenza è un’ulteriore conferma del ruolo e della rilevanza delle due ruote in un momento molto sfidante per l’industria della mobilità”. Rimane ancora opaco l’andamento del mercato a zero emissioni. Le due ruote elettriche chiudono infatti in negativo anche il nono mese dell’anno (-23,25%), immatricolando solo 789 veicoli. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)