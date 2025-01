Lancia, ottima accoglienza per la Ypsilon Rally4 HF, a breve il ritorno nei rally

(Adnkronos) – Ancora prima della sua omologazione, prevista per il prossimo 1 marzo, sono già oltre 80 i preordini registrati a livello europeo per la Ypsilon Rally4 HF modello con cui Lancia celebra il ritorno nelle competizioni, affiancandogli l’inedito Trofeo Lancia, che vedrà la sua prima edizione proprio in Italia e debutterà nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) con sei gare distribuite su cinque appuntamenti. Il 2025 si conferma quindi l’anno che vedrà ufficialmente il ritorno di Lancia nel mondo delle competizioni e dei rally. Il Trofeo prevede tre categorie — Junior (Under 25), Master (25-35 anni), ed Expert (Over 35). In palio, un montepremi del valore totale di 360 mila euro con la possibilità per il Campione di entrare nella squadra ufficiale Lancia nell’European Rally Championship (ERC) 2026. Si tratta – si sottolinea – di un premio unico nel panorama tricolore, che ha come obiettivo quello di riportare i giovani in contesti internazionali di alto livello. Il riconoscimento si aggiunge al montepremi del valore di 160 mila euro, che distribuirà un valore di 22,5 mila euro ad ogni appuntamento. Ogni appuntamento a calendario ospiterà all’interno del proprio parco assistenza il “Villaggio Lancia Corse HF”, uno spazio dove piloti, addetti ai lavori, ospiti, partner e appassionati potranno incontrarsi e scoprire tutte le novità legate al Marchio che nella disciplina vanta 10 titoli mondiali. A supportare il lavoro di lancia partner come Michelin e Sparco oltre a due importanti realtà attive nel mondo delle competizioni: LPD Italia per la parte sportiva, tecnica e logistica e Gino Motorsport per la parte relativa ai ricambi in campo gara. L’iscrizione al Trofeo Lancia 2025 ha un costo di 2.500 euro per tutta la stagione – ma sono previste anche opzioni per chi vorrà disputare solo alcuni round – e, oltre alle tute da gara ufficiali Lancia CORSE HF e all’abbigliamento del campionato entrambi griffati Sparco, da’ diritto ad ogni equipaggio di concorrere sia per la classifica assoluta sia per una delle tre classifiche di categoria previste Ancora prima di iniziare, la squadra Lancia Corse HF sarà presente al Rally Regione Piemonte con la sua ospitalità completa e diverse sorprese, per accogliere piloti ed appassionati: in attesa del debutto ufficiale del Trofeo al Rally Targa Florio poche settimane dopo, un evento che, pur non essendo valevole per il Trofeo, rappresenterà il preludio simbolico della stagione, sottolineando il forte legame tra la Casa torinese e il territorio piemontese. Come sottolinea il Ceo di Lancia Luca Napolitano “con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, celebriamo il nostro passato leggendario e, al tempo stesso, guardiamo al futuro, offrendo ai giovani talenti un’opportunità unica di affermarsi. Questo progetto è anche un importante laboratorio tecnologico per sviluppare soluzioni innovative che troveranno applicazione nelle nostre vetture di gamma, come la futura Lancia HF. Il Trofeo Lancia rappresenta un’occasione per tutti gli appassionati di vivere e condividere questa straordinaria rinascita.” —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)