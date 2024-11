Lancia vince il premio Autobest “A STAR IS BACK”

(Adnkronos) –

Lancia è pronta a scrivere un nuovo capitolo dell’automotive. Dopo aver conquistato il premio “Best Buy Car of Europe 2025”, per il Brand italiano, è la volta di un nuovo riconoscimento. Il premio “A STAR IS BACK” è destinato ai Marchi e Modelli che hanno riscosso, a seguito del loro lancio, un successo notevole. Una roadmap ben precisa che punta a una presenza costante nel Vecchio Continente, Lancia punta su di un progetto solido e ambizioso che gli consentirà di ritornare sul mercato e di essere nuovamente un Marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. Ad eleggere il Brand che ruota nell’orbita Stellantis sono stati 31 giornalisti specializzati, in rappresentanza di altrettanti Paesi.

Luca Napolitano, CEO del Marchio Lancia: “Siamo orgogliosi di ricevere questo nuovo e prestigioso riconoscimento che premia la passione e la determinazione dell’intero team di Lancia impegnato ogni giorno a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia leggendaria fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi. E che la strada tracciata sia quella giusta, lo vediamo anche dall’entusiasmo del pubblico e della critica internazionale con cui sono accolte le nostre novità di prodotto, il nostro ritorno nel mondo dei rally e i nostri nuovi ed esclusivi showroom nei diversi mercati europei. Lancia is back!”.

Una rinascita che è partita dal lancio del Concept Pu+Ra HPE e che è proseguito con il debutto della nuova Lancia Ypsilon.

La compatta italiana sta riscuotendo un grande successo tra pubblico e stampa internazionale. Nel corso del 2025, il Marchio italiano tornerà nuovamente nelle competizioni con la nuova Ypsilon Rally4 HF, vettura da corsa che rende omaggio alla gloriosa storia rallystica di Lancia. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)