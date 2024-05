Leapmotor non venderà in Italia con il nome Fiat

(Adnkronos) –

Leapmotor non commercializzerà la sua gamma in Italia sotto un altro nome. A confermarlo è Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che ammette come le prime Leapmotor vendute in Italia ed Europa, saranno affidate alla nuova joint-venture. Dunque, nessun rebranding, le auto cinesi elettriche manterranno la loro denominazione originale.

Stellantis ha rilevato il 21% delle quote del costruttore asiatico, attraverso un’operazione da 1.5 miliardi di euro. La joint-venture nata, la Leapmotor International con sede in Olanda, avrà il compito di commercializzare in tutto il mondo ad esclusione della Cina, le Leapmotor. Le EV cinesi saranno esportate anche in Sud America, nel Medio Oriente e in India. Probabile che nelle scelte future della neonata joint-venture, ci sia anche una produzione locale in mercati strategici. Le T03 e la C10 sono SUV di medie dimensioni, nel 2027 arriverà un nuovo B-SUV sempre con propulsione completamente elettrica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)