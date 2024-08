Lime si conferma leader nella micromobilità in sharing in Europa

(Adnkronos) –

Lime, leader mondiale della micromobilità elettrica condivisa, condivide i risultati dell’utilizzo dei propri veicoli del primo semestre 2024 in alcune delle principali città europee in cui è presente, come Madrid, Copenaghen, Roma, Milano, Parigi, Berlino e Lisbona. Il risultato è notevole, gli utenti Lime hanno evitato oltre 5 milioni di viaggi in auto nelle principali città europee. In particolare in queste sette città e nei soli primi sei mesi del 2024, Parigi è in cima alla classifica per il maggior numero di chilometri effettuati con un totale di 14 milioni km. Mentre nella top 5 troviamo due città italiane: Roma con 5 milioni di km e Milano con 2,5 milioni di km. Al terzo posto, invece Berlino con quasi 4 milioni di km. “I numeri incredibili del primo semestre raggiunti da Lime in Europa testimoniano non solo quanto la scelta di muoversi con la micromobilità in sharing abbia un impatto ambientale estremamente significativo nelle grandi città, ma anche quanto questa modalità di spostamento sia ormai una parte integrante della vita dei cittadini, che quotidianamente scelgono modi alternativi rispetto alle auto. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con le municipalità a livello internazionale per potenziare le infrastrutture e costruire assieme un futuro urbano sempre più vivibile” spiega Matteo Cioffi, Regional General Manager Germany and Italy.

