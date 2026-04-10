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Mazda CX-60 e CX-80 2026, evoluzione concreta

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Le nuove Mazda CX-60 e Mazda CX-80 2026 arrivano nelle concessionarie con una serie di aggiornamenti che puntano a rendere ancora più equilibrata l’esperienza di guida e la qualità della vita a bordo. Il lavoro svolto dalla casa giapponese non si è concentrato su un semplice restyling di facciata, ma su una raffinazione tecnica che coinvolge dinamica, comfort, sicurezza e percezione complessiva del prodotto. 

L’aggiornamento 2026 delle Mazda CX-60 e Mazda CX-80 nasce anche dall’analisi dei riscontri raccolti sui mercati internazionali. Mazda ha lavorato su ammortizzatori e molle per ottenere un migliore compromesso tra assorbimento delle asperità e precisione di guida, intervenendo in modo concreto sul comportamento della vettura. 

 

È proprio qui che si riconosce il senso più autentico del Kaizen, principio che accompagna da anni l’evoluzione tecnica di Mazda. Sulle nuove CX-60 e CX-80 questo si traduce in una maggiore coerenza dello sterzo, in una risposta più lineare della vettura e in una sensazione generale di maggiore maturità del progetto. 

Sul fronte delle motorizzazioni, le versioni diesel si allineano agli standard Euro 6e-bis e ottengono la certificazione per l’utilizzo di HVO 100, biocarburante rinnovabile prodotto da oli vegetali riciclati. È una scelta che rafforza l’approccio multi-soluzione del costruttore, orientato alla riduzione delle emissioni senza rinunciare all’autonomia e alla fruibilità tipica dei motori tradizionali. 

Importante anche l’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida. Su tutta la gamma debutta il Driver Emergency Assist, che in sinergia con il monitoraggio del conducente è in grado di rilevare una possibile emergenza medica e arrestare il veicolo in sicurezza, sbloccando poi le portiere per agevolare l’intervento dei soccorsi. La CX-60 eredita inoltre diverse tecnologie già viste sulla CX-80, rafforzando un pacchetto ADAS già molto completo. 

Non manca una revisione dell’abitacolo nelle versioni più ricche. Gli allestimenti Homura e Homura Plus propongono ora interni color tan con pelle nappa trapuntata, volante bicolore e finiture effetto suede, mentre i nuovi cerchi da 20 pollici differenziano ulteriormente l’identità delle due vetture. A completare il quadro ci sono l’integrazione di Amazon Alexa, il sistema di navigazione ibrido e la nuova tinta Polymetal Grey.
 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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