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Aixam cresce in Italia e rafforza la gamma

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Aixam Mega Italia consolida la propria presenza nel mercato italiano delle minicar e dei quadricicli leggeri, puntando su nuovi modelli, soluzioni finanziarie più flessibili e una rete distributiva sempre piu’ capillare. 

Parlando di numeri AIXAM MEGA Italia conta di un fatturato 2025 di 58,7 milioni di Euro sempre in continua crescita in Italia con oltre 4.400 veicoli venduti negli ultimi 12 mesi, 

“Siamo un mercato di nicchia e dobbiamo ricordarlo: il confronto con le auto tradizionali non regge”, sottolinea Tom Faget, direttore generale di Aixam Mega Italia. La strategia del marchio Aixam si concentra sui fattori che ne hanno costruito la leadership in questi anni come la qualità premium, il servizio post-vendita, la prossimità al cliente e la solidità della rete commerciale. 

 

L’offerta comprende versioni più accessoriate come GTO e GTI, con possibilità di personalizzazione su cerchi, materiali, finiture e impianto audio, ma anche allestimenti Pack e Sport orientati al comfort e alla praticità. Tra gli elementi distintivi della gamma viene evidenziata anche la capacità di carico, con bagagliai che vanno dai 422 litri di Easy fino ai 640 litri del Cross. 

Ma Aixam va oltre l’uso del privato e si concentra su l’offerta professionale con Aixam Pro, pensata per attività commerciale che necessitano di mezzi compatti e maneggevoli in ambito urbano. Ad esempio le versioni Furgone e Doppio pianale sono disponibili con motore termico o alimentazione elettrica. 

Resta centrale anche il ruolo della rete vndita. Aixam conta oggi in Italia 102 distributori e 150 punti vendita, con concessionari formati sia sulla vendita sia sulla manutenzione. L’azienda conferma la scelta di non vendere online proprio perchè esiste un forte rapporto diretto con il cliente che rappresenta un elemento essenziale dell’esperienza d’acquisto e della fidelizzazione. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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