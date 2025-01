Mazda CX-80, Best in Class nei test Euro NCAP

(Adnkronos) – La nuova Mazda CX-80 continua a collezionare premi e riconoscimenti. Nella categoria dei grandi SUV, la Mazda CX-80 ha ricevuto da Euro NCAP il prestigioso premio “Best in Class”. Un riconoscimento che sottolinea l’impegno del marchio nipponico verso sicurezza e innovazione. Sono stati sottoposti a rigorosi test 44 modelli, tra cui l’ammiraglia di casa Mazda, che ha superato nella sua categoria l’Audi Q6 e-tron. Per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti, la nuova Mazda CX-80 ha ottenuto una valutazione eccellente del 92%. Prestazioni altrettanto eccezionali sono state registrate nei test di impatto laterale e posteriore. Anche nella protezione dei bambini, la CX-80 ha dimostrato livelli di eccellenza, raggiungendo un punteggio dell’88%. La Mazda CX-80 ha inoltre ottenuto una valutazione dell’84% per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, evidenziando l’attenzione del marchio verso la protezione di pedoni e ciclisti. Infine, ha raggiunto un punteggio del 79% nei sistemi di assistenza alla sicurezza. Pratico, tecnologico, sicuro e capace di ospitare comodamente sette passeggeri. Realizzato in Giappone, il maxi-SUV si basa sull’architettura scalabile Skyactiv Multi-Solution, che migliora la dinamica di marcia grazie alla disposizione longitudinale del motore. La trazione integrale, derivata da uno schema a trazione posteriore, garantisce sicurezza e piacere di guida anche su fondi con scarsa aderenza. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)