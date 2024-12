Mercedes-AMG PureSpeed: nessun compromesso

(Adnkronos) – La Mercedes-AMG PureSpeed, presentata in anteprima mondiale durante il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, rappresenta una celebrazione del mondo delle corse. Questa vettura esclusiva, limitata a soli 250 esemplari, è progettata per offrire un’esperienza di guida senza eguali, grazie a un design radicalmente aperto privo di tetto e parabrezza.

Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG, descrive la PureSpeed come: “il modo più diretto per vivere le prestazioni e il piacere di guida”.

La vettura combina un cofano lungo e un frontale ribassato, arricchito da una presa d’aria ampia con la scritta AMG e la classica stella Mercedes cromata scura. Il posteriore, caratterizzato da linee muscolose sopra le ruote, si fonde elegantemente con il cofano del bagagliaio e la grembiulatura sottostante. Il telaio, realizzato in uno spaceframe in alluminio, garantisce leggerezza e rigidità strutturale. I cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici, con rivestimento in fibra di carbonio, montano pneumatici anteriori 275/35 R21 e posteriori 305/30 R21, offrendo aderenza e stabilità eccezionali. L’interno della Mercedes-AMG PureSpeed è rifinito in bianco e nero, con sedili climatizzati e dettagli posteriori in fibra di carbonio. Il sistema audio Burmester, dotato di 15 altoparlanti, garantisce un’esperienza sonora immersiva. Ogni esemplare è impreziosito da una targhetta sulla console centrale con il numero di produzione. Sotto il cofano, un motore V8 biturbo da 4.0 litri eroga 585 CV e una coppia di 800 Nm, consentendo alla PureSpeed di raggiungere una velocità massima di 315 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Con il suo design audace, la tecnologia di punta e l’edizione limitata, la Mercedes-AMG PureSpeed incarna l’essenza delle alte prestazioni e dell’eleganza tipica del marchio. Attualmente, il prezzo di questa straordinaria vettura non è stato ancora reso noto, ma il suo valore esclusivo è indiscutibile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)