Michelin potenzia la ricostruzione degli pneumatici autocarro

(Adnkronos) –

Michelin conferma il proprio impegno verso la sostenibilità e l’efficienza nel settore dei trasporti ampliando la gamma REMIX 2. Dopo il successo ottenuto con X INCITY per il trasporto urbano e X WORKS per applicazioni su terreni misti, Michelin Remix 2 è ora disponibile per le misure 315/70 R 22.5 e 315/80 R 22.5 della gamma X MULTI. In Italia, questo pneumatico ricostruito è offerto allo stesso costo della prima ricostruzione. Grazie al processo REMIX 2, Michelin consente di estendere la vita utile degli pneumatici fino a sei cicli, attraverso una combinazione di pneumatici nuovi, ricostruiti e riscolpiti. Questa tecnologia può aumentare la durata complessiva fino al 375%, mantenendo elevati standard di sicurezza, prestazioni e riducendo i costi operativi per le flotte. Le carcasse Michelin sono riconosciute per la loro robustezza e affidabilità. La gamma REMIX 2 mantiene le medesime mescole e disegni del battistrada utilizzati nei pneumatici nuovi, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Ogni pneumatico ricostruito viene prodotto negli stessi stampi della prima ricostruzione, rispettando i rigorosi controlli di qualità del Costruttore francese e mantenendo le marcature originali. Dal punto di vista ambientale, la seconda ricostruzione contribuisce alla tutela delle risorse naturali, risparmiando circa 50 kg di materie prime per ogni pneumatico e riducendo del 70% il consumo di materiali rispetto alla produzione di un nuovo pneumatico. Ad esempio, ricostruendo sei pneumatici di un rimorchio a tre assali si risparmiano 300 kg di rifiuti e si evitano oltre sei tonnellate di emissioni di CO2 ogni 100 pneumatici ricostruiti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)