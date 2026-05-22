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Nissan More supera quota 25.000 clienti in Italia

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Oltre 25.000 clienti hanno già aderito in Italia a Nissan More, il programma di garanzia gratuita e rinnovabile pensato per accompagnare i proprietari di vetture Nissan oltre la copertura convenzionale iniziale. Lanciato nell’ottobre 2024, il servizio consente di estendere la protezione del veicolo fino al decimo anno di vita o fino a 200.000 chilometri, a seconda della condizione che si verifica per prima. 

Il funzionamento è legato alla manutenzione ordinaria: la garanzia si attiva o si rinnova effettuando il tagliando presso la rete ufficiale Nissan, nel rispetto delle scadenze previste dal piano di manutenzione della vettura. 

 

Nissan More è disponibile per le vetture Nissan con meno di 10 anni o 200.000 chilometri e prevede una copertura su componenti chiave come: 

– Le parti interne lubrificate, guide e catena di distribuzione, testata, blocco motore e coperchio bilancieri. 

– Turbocompressore e compressore. 

– Cambio manuale 

– Cambio automatico 

– Alberi di trasmissione e semiassi 

Trasmissione e differenziale 

Per le vetture elettriche, il programma include anche elementi specifici della catena di trazione elettrica, tra cui motore elettrico, inverter e PDM. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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