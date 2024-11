Nuova EV3, il nuovo crossover elettrico compatto firmato KIA

(Adnkronos) – Nuova KIA EV3 arriva sul mercato italiano, forte di una tecnologia all’avanguardia e di un’autonomia senza precedenti. Disponibile in quattro allestimenti e due varianti, Standard Range e Long Range, la nuova KIA EV3 è un crossover completamente elettrico, che aspira alla leadership nel suo segmento di mercato. Lunga 4,3 metri, larga 1,85 metri e con un passo di 2,680 metri (lo stesso della nuova Sportage), la EV3 nasce sulla piattaforma globale elettrica (E-GMP). La Standard Range si avvale di un pacco batteria da 58,3 kWh e consente al crossover elettrico coreano un’autonomia di 436 km. La Long Range è invece dotata di una batteria da 81,4 kWh e consente con una sola ricarica di energia, una percorrenza di oltre 600 km. Il motore su entrambe le versioni è lo stesso. Si tratta di un’unità elettrica da 204 cavalli che consente alla EV3 di raggiunge una velocità massima di 7,5 secondi e di coprire i 100 km/h con partenza da fermo in 7,5 secondi per la Standard Range, e in 7,7 secondi per la Longa Range.

Quattro gli allestimenti disponibili:

• Air • Earth • GT-Line • GT-Line+. Per passare dal 10% all’80% della carica massima della batteria, in presenza di una presa di corrente continua (DC), occorrono circa 30 minuti. La nuova KIA EV3 è già disponibile sul mercato italiano. Prezzi a partire da 35.950 euro per la Air. Stabile, sicura e dotata di un motore potente ed efficiente. Al volante della nuova EV3 si apprezza la silenziosità di marcia, la grande luminosità e spazio dell’abitacolo e la ricercatezza stilistica. La strumentazione comprende tre display, sulle razze del volante sono presenti diversi pulsanti che consentono al guidatore un accesso diretto e immediato a varie funzioni, dalla navigazione all’intrattenimento audio. Capace di accogliere comodamente cinque persone, il crossover elettrico ha una tenuta di strada eccellente. I cerchi da 19 pollici, presenti sull’esemplare in prova e il baricentro basso, contribuiscono a renderlo estremamente stabile, anche nei rapidi cambi di direzione. Utile la possibilità di regolare l’intensità della frenata rigenerativa, in funzione del proprio stile di guida e delle condizioni della strada. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)