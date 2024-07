Presentata la Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+

(Adnkronos) – Al Goodwood Festival of Speed è stata presentata l’ultima nata in casa Mercedes AMG, si tratta della nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ che si identifica in adrelina pura. La nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ si rivolge agli appassionati che cercano una dinamica di guida eccezionale, fatta di prestazioni da super sportiva e divertimento di guida allo stato puro. La vettura è mossa da un poderoso V8 biturbo AMG da 4,0 litri nella configurazione da 450 kW (612 CV) con una coppi amassima di 850 Nm. La AMG GT 63 PRO si distingue per le sue prestazioni, soprattutto alle alte velocità: scatta da zero a 200 km/h in soli 10,9 secondi mentre la velocità massima è di 317 km/h. “La nuova AMG GT 63 PRO è il modello più sportivo della nostra famiglia AMG GT. Per chi desidera non solo godersi la sua AMG GT su strada, ma anche affrontare qualche giro veloce in pista, la GT 63 PRO è la scelta ideale. Abbiamo incrementato le prestazioni del motore e migliorato l’aerodinamica con elementi quali la nuova grembialatura anteriore e i deflettori d’aria aggiuntivi sul sottoscocca. I radiatori aggiuntivi nei passaruota e le pompe dell’acqua elettriche nei radiatori montati in posizione superiore garantiscono la stabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. Allo stesso tempo, la GT PRO offre un elevato grado di utlizzo quotidiano. Questo mix di prestazioni e praticità arricchisce ulteriormente la famiglia AMG GT, che ha qualcosa da offrire a tutti gli appassionati di auto sportive.” ha dichiarato Michael Schiebe, Chairman of the Board of Management of Mercedes-AMG GmbH e Head of the Mercedes-Benz G-Class & Mercedes Maybach divisions

