Presentata la nuova ID.7 GTX

(Adnkronos) – La nuova Volkswagen ID.7 GTX a trazione integrale rappresenta l'ultima serie elettrica del gruppo Volkswagen. La nuova berlina sportiva è spinta da due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno sull’asse posteriore rendendo disponibile una trazione integrale elettrica per ogni tipo di terreno. La nuova ID.7 GTX è mossa da due motori che sono alimentati da una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di ben 86 kWh. La batteria può essere ricaricata presso le colonnine di ricarica rapida DC con una potenza massima di 200 kW e una ricarica dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. I due motori elettrici accelerano la berlina da 0 a 100 km/h in meno di 6,0 secondi Internamente l’abitacolo è impreziosito da dettagli come i sedili riscaldabili con cuciture a contrasto rosse e una scritta GTX traforata rossa sugli schienali. L’equipaggiamento di serie è stato ampliato e ora comprende anche l’illuminazione d’ambiente con ben 30 colori. Nella ID.7 GTX è presente sempre il display head-up con realtà aumentata, App-Connect Wireless per Apple Car Play e Android Auto, l’assistente vocale IDA e il climatizzatore automatico a due zone. Una novità generale della famiglia ID.7 è l’app Wellness, che, grazie a dei programmi preconfigurati, consente di adattare diverse funzioni della vettura per aumentare il benessere durante la marcia o nelle pause quando si ricarica la vettura. Tra i colori della GTX spicca il rosso che è un omaggio alla verniciatura della Golf GTI ed è stato formulato con degli accenni al classico Tornado Red.

Il Gruppo Volkswagen punta come sempre molto anche sull’impiego nelle materie prime riciclate. Nella nuova ID.7 GTX molte parti dell'auto sono riciclate tra questi il padiglione, i tessuti, la tappezzeria e i tappetini che sono realizzati anche fino al 100% con materiali riciclati. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)