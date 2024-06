Presentato il nuovissimo BYD TANG 100% elettrico

(Adnkronos) –

BYD, Official Mobility Partner di UEFA EURO 2024TM, presenta ai consumatori europei il nuovissimo BYD TANG 100% elettrico.

Lo spazioso BYD TANG a 7 posti e trazione integrale (AWD) è un SUV estremamente versatile e orientato soprattutto alla famiglia, dotato di finiture di pregio e dell'innovativa tecnologia per veicoli elettrici sviluppata da BYD.

Internamente il nuovo BYD TANG offre un'esperienza premium per gli occupanti, grazie ad allestimenti premium che raggiungono un perfetto equilibrio tra comfort e tecnologia. A muoverlo sono due motori posti uno anteriormente che sviluppa 180 kW, mentre il motore elettrico posteriore contribuisce con 200 kW per una potenza combinata di 380 kW (517 CV). La coppia complessiva di 700 Nm garantisce un'accelerazione istantanea e senza interruzioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,9 secondi. La batteria BYD Blade offre una sicurezza estreme ed è caratterizzata da un catodo di litio-ferro-fosfato (LFP) e da 24 moduli di celle raffreddate a liquido, ciascuno con un profilo longitudinale simile a una lama. La batteria della nuova BYD ha una capacità energetica lorda totale di ben 108,8 kWh che permette di percorrere fino a 530 km (WLTP). Il nuovo BYD TANG dispone di un sistema di guida autonoma di livello 2 molto sofisticato e sviluppato internamente che utilizza 22 diversi sensori, tra cui 12 radar a ultrasuoni, 5 radar a onde millimetriche, 4 telecamere surround e una telecamera ad alta definizione montata sul parabrezza. Tutto i sistemi operano in combinazione con algoritmi di big data sviluppati dallo Smart Connectivity Centre di BYD per ottimizzare le funzioni di ciascuno dei singoli sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

